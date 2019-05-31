شركة روسية توزع "مكافآت أنوثة" للموظفات.. وهذه الشروط

تعرضت شركة ألمنيوم روسية لانتقادات شديدة بعدما عرضت تقديم مكافآت للموظفات اللواتي يأتين إلى العمل متبرّجات ومرتديات تنانير في مبادرة تستمر شهرا وصفتها بـ"ماراثون الأنوثة".

وقد سخر معلقون عبر الإنترنت من هذه المبادرة، ووصفتها إحدى القنوات الشهيرة على الشبكات الاجتماعية بأنها شيء من "العصور المظلمة"، كما دعا مستخدم عبر "تويتر" أعضاء الإدارة في الشركة بفظاظة إلى تطبيق ذلك الأمر على أنفسهم.

لكن شركة "تاتبروف"، ومقرها في جمهورية تترستان، دافعت عن هذه المبادرة وقالت لوسائل الإعلام الروسية إنها جعلت مكان العمل "أكثر إشراقاً".

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وأعلنت الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستدفع للنساء 100 روبل إضافية (1.50 دولار) في اليوم لكل موظفة تطبق الشروط التي تضمنت تصفيف الشعر أيضاً.

ودعيت الموظفات إلى إرسال صور لأنفسهن إلى رقم معين من أجل الحصول على المكافأة بين 27 أيار/مايو و30 حزيران/يونيو.

وقالت المسؤولة في الشركة أناستازيا كيريلوفا لوسائل إعلام روسية إنها كانت "طريقة رائعة لرص صفوف فريق 70% منه ذكور".

وأضافت لإذاعة "غوفوريت موسكفا": "نأمل بأن تسمح هذه المبادرة للموظفات لدينا بالشعور بالأنوثة عندما يلبسن التنانير أو الفساتين". وأشارت إلى أنه لا يزال يسمح للنساء بارتداء السراويل.