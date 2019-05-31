مطلوب يفلت من الشرطة.. ويتصل بها ليشتكي

أفلت أحد سكان ولاية فلوريدا الأميركية من عملية تدقيق للشرطة، إلا أنه اتصل برقم الطوارئ 911 ليشتكي من عدم فعاليتها.

وقال نيكولاس جونز (19 عاماً): "لِمَ ندفع لكم رواتبكم؟ لقد مررت بأربعة عناصر شرطة" من دون أن يتعرض للتوقيف.

وقد بثت صحيفة "فلوريدا تايمز يونيون" التسجيل الصوتي للاتصال على موقعها الإلكتروني.

وكان جونز فرّ في الرابع من أيار/مايو عندما طلب منه شرطي التوقف في منطقة سانت جونز في شمال شرق فلوريدا.

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وبعد ساعة على الحادث اتصل الشاب برقم الطوارئ في الولايات المتحدة، على ما ذكر مكتب الشريف الذي أوردت تصريحه صحيفة "فلوريدا تايمز يونيون".

وقال نيكولاس جونز للمجيب الذي طلب منه أن يوضح ما حصل: "وجه الشرطي مصباحه باتجاهي ومن ثم وقف ورائي وفيما هو يسير باتجاه سيارتي استدرت بالسيارة ومررت بقربه".

وظن الشاب أن الشرطي لا بد أن يكون عمم رقم تسجيل سيارته إلا أنه فوجئ بالمرور أمام أربعة عناصر من الشرطة من دون أن يوقفوه. وسأل غاضباً: "ماذا تفعلون؟".

وقد تم التعرف على مصدر الاتصال وأوقف جونز في نهاية المطاف غداة ذلك بتهمة القيادة بطريقة خطرة والفرار وسوء استخدام خط الطوارئ. وهو كان مطلوبا في حادث آخر وثمة مذكرة توقيف في حقه.