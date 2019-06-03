فيديو مرعب.. باخرة ضخمة تصدم قارباً في ممر مزدحم بالبندقية

اصطدمت سفينة سياحية ضخمة برصيف وقارب سياحي في مجرى نهري مزدحم في مدينة البندقية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث.

ووقع الاصطدام قرب الساعة الثامنة والنصف صباح الأحد في قناة ديلا جيديكا، أحد الممرات المائية الرئيسية التي تؤدي إلى ميدان سان ماركو الشهير شمال شرقي المدينة الإيطالية.

Another angle on the collision this morning...another one coming past Arsenale as we speak pic.twitter.com/KsYmDkMi3k — Iain Reid (@beanotownphoto) June 2, 2019

وقالت شركة "إم إس سي كروزيز" إن الباخرة "أوبرا" التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكبا، ويبلغ ارتفاعها 54 مترا/ وطولها 275 مترا/ كانت تقترب من المرسى عندما اصطدمت بالرصيف والقارب بسبب مشكلة فنية.

وقال بينو موسولينو رئيس هيئة ميناء البحر الأدرياتي شمال إيطاليا/ إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الاصطدام.

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من جهتهم، قال عمال طوارئ إن الباخرة السياحية فقدت السيطرة فيما يبدو بعد أن انقطع كابل من الفولاذ كان يربطها بقارب قطر.

وأظهر تسجيل مصور للحادث السفينة السياحية وهي عاجزة على ما يبدو عن كبح جماح سرعتها، ما أدى إلى اصطدامها بقوة بقارب نهري صغير قبل أن ترتطم بالرصيف فيما فر العشرات للنجاة بحياتهم في فزع.

والبندقية أحد المواقع شديدة الجاذبية للسائحين والسفن السياحية على السواء خاصة خلال موسم السياحة الصيفي.

وتسلطت الأضواء على سلامة السفن الكبرى في المدن الأوروبية بعد تصادم وقع الأسبوع الماضي بين سفينة سياحية وباخرة في نهر الدانوب في بودابست، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان 21 آخرين أصبحوا في عداد القتلى.