شاهد كيف أصبحت الموناليزا تنبض بالحياة.. تتكلم وتضحك!

كشف مهندسو البرمجيات في شركة سامسونغ عن مدى فعالية تقنية الـ deepfake من خلال إضافتها إلى لوحة الموناليزا، حيث تم تعزيز لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة لتبدو وكأنها تتحرك وتتحدث، وقد كانت النتيجة جميلة.

وفي بحث نشره مركز سامسونغ للتكنولوجيا في موسكو ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، شرح الباحثون كيف ابتكروا هذه التقنية، حيث قاموا بتعيين سلسلة من "معالم الوجه" للصورة، ثم قاموا بتطبيق خوارزمية يمكنها الوصول إلى البيانات الوصفية من خلال عدد هائل من بنوك الصور.

ومن ثم يمكن بعد ذلك تشكيل "حركات" مختلفة لرأس الموناليزا.

واستخدمت مجموعة من اللوحات الأخرى، لإثبات أنك تحتاج فقط إلى صورة واحدة جيدة لإنشاء الصورة الرمزية المتحركة، باستخدام هذه التقنية.

بالتالي لم تكن الموناليزا هي الوحيدة التي حصلت على هذه المعالجات، إنما صور أخرى لشخصيات شهيرة شملت مثلًا، سلفادور دالي وآينشتاين والفتاة ذات قرط اللؤلؤ للفنان يوهانس فيرمير.

ويقول باحث المستقبليات، ريتشارد واتسون، لصحيفة مترو البريطانية إن هذه التقنية جزء من تطوير لبرمجيات عديدة، تبدو كما لو أنها حقيقة، لكنه قال إن بعض هذه الأمور قد تكون خطيرة.