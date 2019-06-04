شاهد مسابقة للرضع في الحبو.. وبعضهم يستسلم قبل خط النهاية

في اختبار لمهاراتهم في الحبو، شارك 25 رضيعا في سباق للأطفال يُقام سنويا في ليتواينا.

وأصبح هذا السباق رياضة تحظى بقاعدة متفرجين منذ أن بدأ في العاصمة فيلنيوس.

وعن سبب مشاركتها في السباق، تحدثت والدة أحد الأطفال قائلةً: "قوته كانت بحاجة للاختبار. كنا نتدرب طوال العام، وأردنا المشاركة في السباق والاستمتاع".

وتنافس الأطفال، الذين تراوحت أعمارهم بين سبعة شهور وعام، في طقس حار على مضمار مفروش ببساط طوله خمسة أمتار.

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وعند خط النهاية، جذب الآباء الأطفال بأشياء تحدث وميضا مثل الهواتف المحمولة وجهاز التحكم عن بعد في التلفزيون وكذلك الكعك واللعب.

ولم يكمل عدة أطفال المسابقة بعد أن وصلوا إلى مرحلة متقدمة، إذ جلسوا بالقرب من خط النهاية وأخذوا ينظرون حولهم.

وشتت ضجيج المتفرجين بعض الأطفال فلم يجتازوا خط البداية.

وفاز في السباق الطفل إيجناس دوفيدايتيس الذي سيتم عامه الأول في غضون أسبوعين.