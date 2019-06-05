شاب مقيد الحرية يسرق سيارة ليصل في موعده إلى السجن

سرق شاب فرنسي في حالة سكر يخضع لنظام حرية مشروطة شاحنة صغيرة، بهدف العودة في الوقت المحدد إلى السجن في فرساي (غرب باريس).

فبعدما أوقف سائق توصيل شاحنته إلى جانب الطريق في فيروفلاي المدينة المجاورة لفرساي وترك المفاتيح فيها، سرقها شاب يبلغ 29 عاما، دين بقضية مخدرات ويمضي عقوبته، وفق نظام حرية مشروطة، بهدف العودة إلى السجن في الوقت المحدد.

وبمجرد إبلاغ الشرطة، ألقي القبض عليه قرب المركز وكان في حوزته بطاقة هوية صاحب الشاحنة الذي ادعى أنه رب عمله.

وقال مصدر في الشرطة إنه "ألحق أضراراً بالشاحنة وكسر مرآة، بما أنه كان في حالة سكر، إضافة إلى أنه لم يكن يحمل رخصة قيادة".