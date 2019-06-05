في بورما.. شرطي يسرق المخدرات المضبوطة ويستبدلها بالملح

وجد شرطي بورمي طريقة جديدة لسرقة أقراص مخدر الميتامفيتامين المضبوطة من قبل الشرطة.. باستبدالها بأخرى تشبهها. لكن خلال وضع جردة بالمخزونات فُضح أمره، على ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

وأوضح قائد الشرطة في منطقة كنغتنوغ في ولاية شان قائلاً: "من أصل 103 رزمات، تبين أن 64 منها مزيفة".

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وقالت شرطة مكافحة المخدرات: "تبيّن لنا أنه كان يستبدل الـ"آيس" (وهو اسم آخر لمخدّر الميتافيتامين) بشبة البوتاسيوم" وهو ملح طبيعي يشبه هذا النوع من المخدرات.

وأوقِف الشرطي الذي كان قد لاذ بالفرار لأنه اختلس 64 كيلوغراما بقيمة تزيد عن 830 ألف دولار في السوق المحلية.

ويعتبر المثلث عند حدود بورما ولاوس وتايلاند إحدى المناطق الرئيسية لإنتاج المخدرات في العالم ولا سيما الميتامفيتامين. ويفيد خبراء أن بورما هي المنتج الأول لهذه المخدرات.