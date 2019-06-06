بناء مدينة بأكثر من مليار دولار.. هذه مواصفاتها

تخطط المجر لبناء مدينة خالية من الكربون تمامًا، من الألف إلى الياء، في شمال غربي البلاد، بحسب ما نشره موقع Futurism نقلا عن بلومبيرغ.

واستثمرت شركة FAKT الألمانية للاستثمار العقاري مبلغ 1.1 مليار دولار في مشروعات البنى التحتية والبساتين، التي يصل إجمالي مساحتها إلى 1.27 ميل مربع، ويمكن للمشروع الجديد أن يوفر نحو 5000 وظيفة دائمة.

مرافق متكاملة ووقود حيوي

ومن المقرر أن يتم تشغيل كامل مرافق المدينة بالطاقة الشمسية والغاز الحيوي. وتتمثل الفكرة في توفير الأساس اللازم لتحويل أقاليم أخرى في المنطقة، من الاعتماد على الفحم إلى استخدام الطاقة النظيفة.

ويتضمن تخطيط المدينة الجديدة تشييد مرافق ضخمة لصوب زراعية كبيرة، لتعزيز إمدادات الفواكه والخضراوات للمجر، بالإضافة إلى 1000 وحدة سكنية ورياض أطفال ومدرسة ابتدائية ومرافق تعليمية وخدمية إضافية.

سلة خضراوات وفواكه نظيفة

وقال وزير الزراعة المجري، اشتفان ناج، في حديث عن المشروع لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية: "نأمل أن تصبح المدينة الجديدة واحدة من معالم أوروبا". وأضاف: "إن هذا الاستثمار هو المشروع الصناعي والغذائي الأكبر، والأكثر تعقيدًا، في العقود القليلة الماضية، وهو فريد من نوعه في أوروبا الوسطى".

ووفقا لما نشره موقع "دويتشه فيله"، فإنه من المتوقع أن ينمو قطاع صوب البساتين بشكل ملحوظ خلال العامين المقبلين، وهو ما يعد القطاع الزراعي الأسرع نمواً في جميع دول الاتحاد الأوروبي.