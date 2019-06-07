أول صور لرئيس الكاف بعد التحقيق معه في تهم فساد

عقب انتهاء التحقيق معه في فرنسا بتهم فساد وخروجه من مقر جهات التحقيق، الخميس، عقد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اجتماعا مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث استعدادات تنظيم الأمم الإفريقية، التي ستقام في القاهرة 21 يونيو الجاري.

وعقد أحمد الاجتماع في مقر إقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور عدد من المسؤولين بالاتحاد الإفريقي، حيث تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والإفريقي التي عقدت هناك بمناسبة إقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا للفيفا.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاجتماع عقد بعد انتهاء رئيس الاتحاد الإفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.

وكانت صحيفة "جون أفريك" المتخصصة في الشؤون الإفريقية ومقرها باريس، كشفت أن أحمد أحمد خضع صباح الخميس للتحقيق في الفندق الذي يقيم به في العاصمة الفرنسية بمناسبة مشاركته في مراسم إعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني اينفانتينو.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق الذي أجرته الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، خاص بفسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقدا يربطه بشركة التجهيزات الرياضية الألمانية "بوما" من جانب واحد والتعاقد مع شركة "تكنيكال ستييل" الواقعة بمدينة "سيان سور مار" الفرنسية.

كما نقلت عن السكرتير العام السابق لـ"الكاف" المصري عمرو فهمي، أن أحمد أحمد وقع العقد مع الشركة الفرنسية لوجود قرابة مع أحد مديريها بكلفة تصل إلى 830 ألف دولار. ورد أحمد أحمد على تلك الاتهامات في أبريل الماضي بأن العقد تم توقيعه بشكل "قانوني وشفاف".