الزوجان أوباما يوقعان عقدا لإنتاج سلسلة من التدوينات الصوتية

وقّعت شركة "هاير غراوند" للإنتاج التي يملكها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، اتفاقا مع مجموعة "سبوتيفاي" السويدية الأولى عالميا في مجال الموسيقى عبر الإنترنت لإنتاج سلسلة من التدوينات الصوتية (بودكاست) بهدف تنويع محتواها.

وقال أوباما في بيان نشرته "سبوتيفاي" و"هاير غراوند"، "نحن متحمسون... لأن التدوينات الصوتية توفر فرصة لتعزيز الحوار المثمر وجعل الناس يبتسمون ويفكرون، ونحن نأمل بأن تكون فرصة لتقرّبنا قليلا من بعضنا البعض".

وأوضحت السيدة الأميركية الأولى السابقة أنها "متحمسة لإتاحة الفرصة لرفع الأصوات التي يتم تجاهلها أو إسكاتها تماماً في معظم الأحيان.

وقد انتقلت "سبوتيفاي" العام الماضي إلى قطاع إنتاج التدوينات الصوتية. وفي شباط/فبراير، دفعت 230 مليون دولار لشراء شركة "غيملت ميديا" الأميركية للإنتاج في هذا المجال.

وأنشأت شركة "هاير غراوند" للإنتاج في العام 2018 وقد وقعت صفقة مع "نتفليكس" لإنتاج أفلام ومسلسلات وأعمال وثائقية بصورة حصرية لعملاق البث الأميركي.