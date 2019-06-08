شاهد كيف فكك لصوص المعادن جسراً ونهبوا 56 طنا من الحديد

في العادة، يسيل لعاب المحترفين من اللصوص على ما خف وزنه وغلا ثمنه ليختلسوه. أما سكان منطقة Murmansk القطبية بالشمال الغربي الروسي، فتعرفوا قبل أيام إلى نوع مختلف من السارقين الممتهنين نهب الثقيل الرخيص.

عصابة محلية في المنطقة سطت قبل أيام على جسر للسكك الحديد، ممتد بطول 23 متراً فوق نهر Umba الجاري قريباً من مستوطنة مهجورة عند الحدود مع فنلندا، فأمعنوا تفكيكاً فيه ونهباً طوال أيام، ثم غادروا غانمين منه 56 طناً من الحديد السكراب، إلا أن ثمنها كلها لا يزيد عن 600 ألف روبل، أي تقريباً 10 آلاف دولار سيتقاسمونها بينهم، مع أن عددهم كان كبيراً بالتأكيد.

الشرطة التي لا تزال مستمرة بتحقيقها، استغربت كيف تمكن السارقون من تفكيك معظم الجسر وتركه بالحالة التي نراها في فيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، من دون أن يلحظ أحد من سكان المنطقة ما يجري، ولولا حلقت طائرة صغيرة فوق المكان، ولاحظ طيارها الجسر "مقضوماً" من نصفه، فصوّر ما رأى، لما وصل هبر السطو إلى الشرطة، ومنها إلى وسائل إعلام روسية، ربطت العملية بواحدة قامت بها عصابة تمكنت في 2008 من نهب جسر وزنه 200 طن بالكامل وبيوم واحد، سعرها ذلك الوقت كان رخيصاً أيضاً: بالكاد 37 ألف دولار.