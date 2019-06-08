قرد هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تدخلّت الأمم المتحدة لتعيد القرد "طشطوش" الذي فر من لبنان إلى إسرائيل وهما بلدان لا يزالان رسمياً في حالة حرب، إلى صاحبته وهي راهبة فرنسية تقيم في جنوب لبنان.

وقد هرب "طشطوش"، وهو من فصيلة السعادين، قبل أيام قليلة من صاحبته وهي الأخت بياتريس موجيه التي أسست مزرعة في القوزح في جنوب لبنان عند الحدود مع إسرائيل.

ووجهت الراهبة نداء عبر صفحتها على "فيسبوك" بلغة إنجليزية ركيكة كاتبةً: "طشطوش عد إلى سفينة السلام أرجوك. أطفال لبنان الذين هم في عطلة ينتظرونك مع الموز اللذيذ".

وتمكن "طشطوش" من الالتفاف على الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة على طول الحدود وشوهد في أماكن مختلفة من الجانب الإسرائيلي إلى أن ألقي القبض عليه.

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وكتبت "يودفات مونكي فوريست" وهي مزرعة للقردة في شمال إسرائيل عبر "فيسبوك": "لقد ألقينا القبض على "القرد اللبناني" وهو بصحة جيدة".

وأضاف المصدر نفسه: "طاردت ثلاث نساء مدة خمسة أيام بتصميم وحب وإيمان" القرد من شروق الشمس إلى غروبها، مرفقةً ذلك بشريط فيديو يظهر الحيوان في قفص في المقعد الخلفي لسيارة.

من جهته، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" إن "طشطوش" سلم إلى قوة الأمم المتحدة لإعادته إلى أصحابه في لبنان.

ولا يزال لبنان وإسرائيل رسميا في حال حرب. وتنتشر في جنوب لبنان قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام بين البلدين.