بالصور.. ميغان ماركل في أول ظهور رسمي بعد الولادة

حضر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل مع أفراد آخرين من العائلة الملكية، عرضا عسكريا سنويا أقيم، أمس السبت، تكريما للملكة إليزابيث في أول مشاركة في حدث ملكي لميغان منذ وضعها لمولودها الأول آرتشي.

وشارك في العرض نحو 1400 جندي و400 موسيقي و300 حصان تقريبا، وينتهي العرض بتحليق طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني.

وفي أول ظهور لها بمناسبة رسمية بعد الولادة، شاركت دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، بقية أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الملكة إليزابيت الثانية في فعالية الألوان Troops of Colors، التي تحتفل بعيد ميلاد الملكة.

واختارت ميغان ماركل فستاناً باللون الكحلي من تصميم دار جيفنشي، وهي الدار المفضلة لدى الدوقة، حيث تحرص على اختيار معظم إطلالاتها من تصاميمه، وذلك بسبب علاقة الصداقة التي تجمعها بصاحب الدار.

وتعتبر فعالية الألوان حدثاً رسمياً، يرتدي فيه رجال العائلة المالكة اللباس العسكري، بينما تلتزم السيدات والأميرات الحاضرات بارتداء قبعة، وهو أمر تفعله دائمًا في هذا الحدث.

وظهرت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، بفستان أصفر، بينما اختارت الملكة إليزابيت اللون البيج، وظهرت كاميلا باركر زوجة الأمير تشارلز باللون الأخضر.