زفاف ابنة الرجل الثاني بفنزويلا كلف 16 مليون دولار

في فنزويلا جائعة ولا تجد ما تبحث عنه من الملحّ والضروري في حياتها اليومية، ولو بشق الأنفس، أقام رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية Diosdado Cabello حفل زفاف لصغرى أبنائه الأربعة "كلف 16 مليون دولار واستمر يومين" بأرخبيل ومنتجع فنزويلي شهير في بحر الكاريبي باسم Los Roques البعيد 160 كيلومترا عن العاصمة كاراكس، حيث احتفلت ابنة الرجل الثاني في البلاد بزواجها على مطرب محلي اسمه Omar Acedo وعمره 35 سنة.

المعلومات عن الزفاف الذي كانت كافة أنواع التصوير ممنوعة فيه على ما يبدو، ذكرها جنرال متقاعد في تغريدة "تويترية" كتبها يوم الجمعة الماضي، من حيث يقيم منفي الذات بمدينة ميامي الأميركية، وتنشر "العربية.نت" صورتها أدناه، وفتحت شهية الإعلام المحلي والعالمي على زفاف لم يذكر الجنرال المتقاعد متى كان حفله الذي صادف نشر تقارير تفيد قبل أسبوع أن 4 ملايين فنزويلي، غادروا البلاد من الفقر منذ وصل نيكولاس مادورو في 2013 إلى السلطة، خلفاً للراحل ذلك العام بالسرطان هوغو تشافيس.

والصورة الوحيدة التي ظهرت، ولها علاقة بالزفاف، هي لخاتم من الماس قدمه العريس للعروس البالغة 27 عاما، ونشرها الأربعاء الماضي في حساباته بمواقع التواصل، مثيرا بما فعل غضبا محليا واستغرابا في الخارج، إلا أنه استدرك الشرر، فأسرع وسحب الصورة بحيث أصبحت كأنها كانت ولم تكن.

مطار الأرخبيل اكتظ بطائرات المدعووين

أما ما تسرب من معلومات عن الزفاف الذي يعتقدون أنه تم السبت قبل الماضي، ومصدرها تغريدة الكاتب والجنرال المتقاعد Carlos Peñaloza أيضا، ففيها أن مطار الأرخبيل الشهير "كان مكتظاً بطائرات خاصة وهليكوبترات" في إشارة منه إلى وسائل النقل التي وصل بها المدعوون إلى الحفل الفلكي، وأشهرهم كانت ابنة هوغو تشافيس الصغرى، وهي Rosinés التي أقلتها طائرة خاصة من باريس مع خطيبها الكوبي.

وربما حضرت معها من باريس شقيقتها الكبرى ماريا غبرييلا، المعروفة بأنها أغنى امرأة في فنزويلا، بثروة تزيد عن 4 مليارات دولار، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من الوارد عنها في أول ديسمبر 2015 ضمن تقرير نشرته مجلة Forbes الأميركية بعددها ذلك اليوم، وفيه أن ثروة والدها الذي اشتهر بين الفنزويليين كاشتراكي كانت ملياري دولار عند وفاته.