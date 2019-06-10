الهند.. إدانة 6 هندوس بقتل واغتصاب طفلة مسلمة

دان القضاء الهندي، الاثنين، 6 رجال هندوس لصلتهم بالاغتصاب الجماعي لفتاة مسلمة صغيرة العام الماضي وقتلها، في حادثة هزت الهند.

كما تمت تبرئة متهم سابع. ويتم إجراء قانوني منفصل بالنسبة لمتهم ثامن وأخير يؤكد أنه كان قاصراً وقت وقوع الجريمة وستتم محاكمته على حدة.

وستُعرف العقوبة التي ستنزل بالرجال الستة الذين دِينوا، في وقت لاحق. وقد يُحكم عليهم في الحد الأدنى بالسجن مدى الحياة، وفي الحد الأقصى بالإعدام، كما قال المدعي العام، موبين فاروقي، في تصريح صحافي أمام محكمة باثانكوت (البنجاب، شمالاً).

وجاء في تقرير للمحققين أن الفتاة التي تبلغ الثامنة من العمر كانت ضحية قرويين من الهندوس المحليين كانوا يسعون لترهيب قبيلتها من المسلمين الرحل، وهي قبيلة باكاروالس، لإجبار عناصرها على المغادرة.

ووقعت الأحداث في الجزء الجنوبي من جامو وكشمير (شمال الهند)، في السهول التي تسكنها غالبية هندوسية في هذه الولاية الجبلية ذات الغالبية المسلمة.

وتُعتبر الحادثة، التي سميت "اغتصاب كاثوا" نسبة إلى اسم المنطقة التي تقع فيها القرية، من عوارض التوتر المجتمعي في الهند تحت قيادة القوميين الهندوس، الذين يتولون السلطة في نيودلهي منذ 2014.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، خُطفت الضحية الشابة وخدرت وحبست في معبد هندوسي. وعثر جثتها في الطبيعة بعد خمسة أيام من فقدانها. وأفاد التشريح أنها ماتت خنقا ورجما.

وأثارت هذه القضية احتجاجات ضد أعمال العنف الجنسية في عدد كبير من المدن الهندية الكبرى، وكشفت التوتر في منطقة جامو، حتى إن المحاكمة نقلت إلى ولاية البنجاب المجاورة.

ونُشر مئات من رجال الشرطة، الاثنين، حول المحكمة وفي مدينة كاثوا والمناطق المحيطة بها من أجل توفير الأمن.