حظر الأكياس البلاستيكية بمطارات دبي بدءا من هذا التاريخ

قررت مطارات دبي اليوم الاثنين حظر المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، بدءا من 1 يناير 2020.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مطارات دبي تعهدت، الاثنين، بأداء دورها في تخليص كوكب الأرض من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من خلال الإعلان عن نيتها حظر استخدامها في الساحات المخصصة للمستهلكين في أكثر المطارات الدولية ازدحاما على مستوى العالم، بدءا من أول أيام العام المقبل.

وتقوم مطارات دبي كل عام بإعادة تدوير ما يزيد على 43 ألف طن من الورق والزجاج والمخلفات الأخرى للحد من تأثيرها على البيئة وعلى مدار الأشهر الستة الماضية فقط تمكنت مطارات دبي من جمع 16 طنا من الزجاجات البلاستيكية وأغطية الزجاجات المعدة للاستخدام مرة واحدة والتخلص منها.

وقال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي إن المطار يستقبل ما يقرب من 90 مليون شخص كل عام، وتمتلك إدارته القدرة على إحداث فرق ملموس من خلال خفض استهلاك المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين بل إزالة استخدامها نهائيا، واليوم نلتزم بالعمل مع جميع شركائنا في قطاعي الامتياز والضيافة لتحقيق هذا الهدف بدءا من الأول من يناير 2020.