طفل عالق في بئر.. منذ 4 أيام

حاول عناصر الإغاثة الهنود، الاثنين، بلوغ طفل في سن الثانية عالق منذ أربعة أيام في بئرٍ مهجورةٍ ضيقةٍ في ولاية البنجاب شمال الهند.

وكان فاتح فير سينغ قد سقط الخميس في بئرٍ بعمق ثلاثةٍ وثلاثين مترًا وقطر 23 سنتيمترًا، فيما كان يلعب في الحقول المجاورة لمنزله في مقاطعة سانغرور، على ما صرّح به العضو في المجلس التشريعي المحلي إيندر سينغلا لوكالة فرانس برس.

وأوضح سينغلا أن البئر "كانت مغطاةً بكيس رمل، لكن يبدو أن الطفل مشى عليه وزلّت قدمُه وسقط إلى الداخل".

واستخدمت السلطات مروحية إسعافٍ وحفاراتٍ للتفتيش في الموقع، وفق المسؤول، ويحاول عناصر الإغاثة إدخال أنبوبٍ بقطر حوالي متر بموازاة البئر لبلوغ العمق الذي يعلق عنده الطفل.

ولم تعطِ السلطات أي مؤشراتٍ إلى حالة الطفل.

موضوع يهمك أصيبت 3 طفلات وأمهن، الاثنين، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها ميليشيات الحوثي، على منزلهم، شمال مدينة تعز جنوب غربي... بالصور.. قذيفة حوثية تُسيل دماء أطفال تعز اليمن

وجرى إدخال أنبوب أكسجين في البئر، إضافة إلى كاميرا، وقال فيجاي إيندر سينغلا "لدينا أمل كبير في أن نتمكن في غضون بضع ساعات من إنقاذ الطفل".

وفي 2006، أُخرج طفل في السادسة من العمر حيا من بئر في ولاية هاريانا قرب العاصمة نيودلهي، بعدما علق فيها لمدة 48 ساعة، ونُقلت عملية الإنقاذ مباشرة عبر قنوات التلفزيون.

وفي آذار/مارس الماضي، سُحب طفل آخر يبلغ من العمر سنةً ونصفَ السنة من بئر في هاريانا شمال الهند، بعدما علق في الداخل ليومين.