السبت القادم.. نوتردام تحتفل بأول قدّاس بعد الحريق

تحتفل كاتدرائية نوتردام في باريس بقدّاس غير مفتوح أمام العموم مساء السبت القادم، بعد شهرين على الحريق الذي حلّ بها، وفق ما أعلنت أبرشية باريس الثلاثاء.

وقالت الأبرشية إن القدّاس سيرأسه أسقف باريس المطران ميشيل أوبوتي، وسيقام على إحدى مذابح الكاتدرائية "بحضور عدد محدود من الأشخاص، لأسباب أمنية واضحة"، وسيشارك فيه عشرون شخصا فقط، بينهم رهبان وكهنة الكاتدرائية.

وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثّل رمزاً في قلب العاصمة الفرنسية، إثر تعرضها لحريق في 15 نيسان/إبريل.

وسيكون قدّاس السبت الأول منذ وقوع الحريق، وسيصادف تاريخه في 16 حزيران/يونيو، ذكرى تكريس مذبح الكاتدرائية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "قناة تلفزيونية ستنقل" القدّاس بما "يتيح للمسيحيين المشاركة"، وقالت الأبرشية إن "المطران أوبوتي يريد أن يعلن للكاثوليك أن الكاتدرائية هي مكان عبادة".

في غضون ذلك، تنتظر الأبرشية جواب السلطات المدنية حول إمكانية فتح باحة المَعْلم أمام العموم. وأوضحت أنّه في حال أعطت السلطات الضوء الأخضر، "سينظر بالاحتفال بصلاة المساء" فيها.

كذلك، يمكن، في حال الحصول على هذا الإذن، وضع مزار مريمي في الباحة للحجاج والكهنة، يؤوي تحت خيمة تمثالا لمريم العذراء.

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كنيسة بديلة

وفي أبريل الماضي أعلن المونسينيور باتريك شوفيه الكاهن المشرف على الموقع، أن فكرة بناء كنيسة خشبية لتكون مفتوحة أمام العموم مطروحة، نظرا إلى طول مدة الترميم المنتظرة، وقال لمحطة "سي. نيوز" الإخبارية: "لا ينبغي أن نقول إن الكاتدرائية ستكون مقفلة مدة خمس سنوات وانتهى الأمر. فكّرتُ بإمكانية إقامة كاتدرائية مؤقتة في الباحة".

وأوضح أن رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو شجعت المشروع "ووافقت على إعارة جزء من الباحة لبناء هذه الكنيسة الخشبية".

إعادة الترميم

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عن مسابقة دولية للمهندسين المعماريين لإعادة بناء برج كاتدرائية نوتردام، كما حظيت الكنيسة المحترقة بتعاطف دولي، وتعهد أثرياء بدعم جهود إعادة البناء بمئات الملايين، كما توالت التبرعات والمعارض الخيرية التي تدعم إعادة ترميم هذا المعلم الباريسي الذي أصاب احتراقه العالم بالصدمة.