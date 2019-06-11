باريس.. أول وفاة لقائد سكوتر كهربائية في حادث

توفي شاب في الخامسة والعشرين من العمر مساء الاثنين، إثر اصطدامه بشاحنة خلال تنقله على دراجة سكوتر كهربائية في باريس، في أول حادثة مميتة من نوعها في العاصمة الفرنسية باريس لوسيلة النقل المثيرة للجدل هذه.

وقد رفض الشاب إعطاء أولوية المرور لشاحنة قبل أن يتعرض للاصطدام بها، حسب مصادر عدة، وقد نقله عناصر الإغاثة في حالة سكتة قلبية وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وهذه أول حادثة مميتة في باريس يروح ضحيتها سائق دراجة سكوتر كهربائية، وفق شرطة العاصمة الفرنسية وبلدية المدينة، وفي نيسان/أبريل، تعرض أحد المشاة الثمانينيين للدهس من دراجة سكوتر في ضاحية العاصمة، ما أدى إلى وفاته لاحقا متأثرا بجروحه.

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هذه الدراجات التي ظهرت قبل عام في شوارع العاصمة، ويقرب عددها من عشرين ألفا، باتت تشكل معضلة حقيقية لبلدية باريس في ظل غياب التشريعات المطلوبة لضبطها.

وقد عددت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو الخميس جملة تدابير لإنهاء حالات الإزعاج المتأتية من دراجات السكوتر الكهربائية، بما يشمل منع التوقف على الأرصفة، وحصر السرعة القصوى بـ20 كيلومترا في الساعة وحتى بـ8 كيلومترات في الساعة.

وقال المساعد الأول لرئيسة البلدية إيمانويل غريغوار لوكالة فرانس برس إن هذه الحادثة المميتة الأخيرة تظهر "الحاجة إلى التذكير بالقواعد الأساسية الواجب على المستخدمين التزامها".

وأضاف "يجب على الشركة الوطنية أن تكون في حال تعبئة لمعاقبة المستخدمين الذين يتخطون الإشارة الحمراء مثلا".