ملكة جمال الفلبين ستبحث بفلسطين عن أب لا تعلم عنه شيئا

يوم الأحد الماضي انتخبوا ملكة جمال جديدة للفلبين، اسمها Gazini Ganados وعمرها 23 سنة، وهي من مدينة Talisay البعيدة في مقاطعة "سيبو" أكثر من 830 كيلومترا عن العاصمة مانيلا، طبقا لما قرأت "العربية.نت" بسيرتها وما بثت عنها الوكالات، إلا أن صحيفة Philippines Star الإنجليزية اللغة، ذكرت قبل يومين أن غازيني ليست فلبينية تماما، ففي عروقها يجري دم عربي، لأنها من أب فلسطيني تبحث عنه وبالكاد تعرف عنه شيئا، ولا حتى أين يقيم أو ما إذا كان على قيد الحياة.

في حسابها بموقع Instagram المكتظ بصورها قبل وبعد الفوز بالمسابقة التي نافستها فيها 40 مرشحة، شكرت والدتها ووالدها الذي ذكرت للصحيفة أنه فلسطيني لم تره بحياتها، لأنها استمدت منهما "جينات" جمالها، وقالت إنها لو التقت بأبيها فستحييه "بعبطة" كبيرة وسيكون أسعد يوم بحياتها: ".. وسأشكره، لأني ما كنت هنا من دونه" وأبدت فخرها بأنها من أصل فلسطيني، وقالت التي تربت على يدي جديها من أمها الفلبينية: "سأسافر إلى فلسطين وأبحث عن أبي، ولأتعرف إلى جذوري الفلسطينية"، وفق تعبيرها.

والاسم الكامل لملكة جمال الفلبين الجديدة، هو Gazini Christiana Jordi Ganados حيث نجد أن "جردي" قد يكون اسم عائلة والدها، وهي عائلة من طائفة الموحدين الدروز، منتشرة في لبنان بشكل خاص، كما بسوريا وفلسطين. إلا أن غازيني، العاملة في مجال الأزياء والراغبة بالعمل في مجال حقوق المرأة ورعاية المسنين بعد فوزها الذي سيليه مشاركتها بمسابقة ملكة جمال الكون هذا العام، لم تذكر كيف تعرّف والدها إلى والدتها، أو ما إذا ولدت من علاقة بينهما خارج الزواج، ولا ذكرت اسمه الأول، كما لم تتطرق إلى والدتها ولماذا كانت تربيتها على يدي جديها فقط.