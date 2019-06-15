ركاب رحلة طيران تركية إلى السودان يقيدون راكباً هائجاً

استطاع ركاب على متن طائرة الخطوط الجوية التركية في رحلتها إلى السودان، السيطرة على راكب بدأ في الصراخ بعد قليل من إقلاع الطائرة ثم شرع في تهشيم صندوق قناع الأوكسجين ونافذة، قبل أن يدفع المضيفين والمضيفات جانبا ويهرع باتجاه قمرة القيادة.

وقال حسين الملا، الذي كان على متن الرحلة، الجمعة، إن بعض الركاب أوقفوا الرجل الذي كان على متن الطائرة بوينغ 737-900 في درجة رجال الأعمال. وقام طاقم الضيافة بتهدئة الرجل واستمرت الطائرة في رحلتها إلى الخرطوم.

بعدها، أعلن الطيار أن الطائرة ستعود إلى إسطنبول. فوقف الرجل فجأة واتجه إلى مقدمة الطائرة، وعندها أمسك به ركاب آخرون وقيدوه بقيود بلاستيكية.

واقتادت الشرطة الرجل إلى خارج الطائرة فور هبوطها في إسطنبول.