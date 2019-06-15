هل مات فان غوخ منتحرا؟.. أشهر سلاح بالتاريخ يوضح

تشهد العاصمة الفرنسية باريس مزاداً في 19 يونيو الجاري، لبيع مسدس يشتبه أنه السلاح الذي انتحر به الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان غوخ.

وقالت دار المزادات إن التحاليل التي أجريت على المسدس المصاب بأضرار كبيرة، تظهر أنه بقي على التراب لفترة قد تكون متزامنة مع عام 1890.

هو المسدس الذي يشتبه أنه السلاح الذي انتحر به الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان غوخ، ويتوقع أن يباع بسعر يتراوح بين 40 و60 ألف يورو، في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ووقع مزارع على المسدس عام 1965، بعد 75 عاماً من العثور على الرسام جريحا قرب باريس.

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في أيامه الأخيرة، كان فان غوخ بشكل شبه كامل في حالة اكتئاب، ويتضح ذلك من رسائله لأخيه تيو، وقبل وفاته بسنة أمضى وقتاً طويلاً في ملجأ، وحاول أن ينتحر.

وعلى الرغم من أن المسدس سيعرض في المزاد، إلا أنه لم يتسنَ التأكد رسمياً من أنه استخدم في إطلاق النار على الرسام، وطرحت فرضية أن فان غوخ أصيب عرضاً حينها برصاص شابين كانا يلهوان بالمسدس.