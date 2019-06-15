وزير باكستاني يظهر كـ"قطة" في مؤتمر صحافي

ظهر وزير باكستاني محلي في بث مباشر على الإنترنت بأذني وشاربي هرة، بعد أن قام أحد أفراد فريق شبكة التواصل الاجتماعي الخاص به بتفعيل "فلتر شخصيات الهررة" عن طريق الخطأ، ما أثار سيلاً من التعليقات على الإنترنت.

وسرعان ما انتشر البث المباشر للوزير المحلي، شوكت يوسفزاي، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين، الجمعة.

وبدأ سيل التعليقات عندما لاحظ مستخدمو موقع فيسبوك أذنين ورديتي اللون تحيطان برأس الوزير وشاربي قطة مرتسمين فوق وجهه وكذلك على وجهي مسؤولين مرافقين له.

وكتب أحدهم "لدينا قطة في الحكومة"، وذهب آخرون أبعد من ذلك: "شوكت يوسفزاي يبدو مثل قطة - مياو مياو مياو".

والفيديو الذي شاهده مراسل وكالة فرانس برس تم حذفه بعد دقائق على المؤتمر الصحافي، من الصفحة الرسمية لحزب حركة الإنصاف الباكستانية الحاكمة في ولاية خيبر بختونخوا.

ولا تزال صور من المؤتمر الصحافي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد يوسفزاي وقوع الحادثة، وقال لوكالة فرانس برس إنها حصلت عن طريق الخطأ.

وقال يوسفزاي "تم تفعيل فلتر شخصية الهررة عن طريق الخطأ. دعونا لا نأخذ كل شيء بجدية بالغة".

ومازح قائلا "لم أكن الشخص الوحيد.. المسؤولان اللذان كانا يجلسان إلى جانبي طالهما فلتر الهررة أيضا".

واستمر البث المباشر بآذان وشوارب الهررة، حتى بعد أن بادر مستخدمو الإنترنت بالإبلاغ عن الخطأ.

وذكر بيان صحافي صدر عن فريق التواصل الاجتماعي لحركة الإنصاف الباكستانية إن الحادثة حصلت بسبب "خطأ بشري".

وأضاف "تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا".