بنغلادش تغيّر الفطور بالسجون.. للمرة الأولى منذ 200 عام

عدّلت سلطات بنغلادش قائمة طعام الفطور في السجون العائدة إلى ما قبل 200 سنة إبّان حقبة الاستعمار، في إطار إصلاح النظام الجنائي، بحسب ما أفاد مسؤول الأحد.

وقال بزلور رشيد، نائب رئيس مديرية السجون، إن كل السجناء في البلد الذين يتخطّى عددهم 81 ألفا يتلقون اعتبارا من الأحد وجبات فطور أكثر تنوّعا تحل محل تلك المؤلفة من خبز ودبس السكر التي كانت تقدّم منذ عهد الاستعمار البريطاني في القرن الـ18.

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ويتضمن النظام الغذائي الجديد خبزا وخضارا وفواكه وحلويات وأرزا متبّلا يطبخ مع حبوب عدس، بحسب ما أوضح رشيد لوكالة "فرانس برس".

وكان السجناء في السابق يحصلون على 116 غراما من الخبز، و14.5 غرام من الدبس لا غير.

وتعاني سجون بنغلادش الـ60 من اكتظاظ شديد ولا تتخطى قدرتها الاستيعابية 35 ألف سجين. وهي غالبا ما تكون محطّ انتقاد من منظمات حقوقية.

وأوضح رشيد أن تغيير قائمة الفطور يندرج ضمن سلسلة من التدابير الإصلاحية الموجهة إلى هذه المؤسسات.