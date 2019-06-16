شاهد.. أول حكم تونسية تدير الجولة الختامية لدوري تونس

أدارت الحكمة التونسية، درصاف القنواطي، المباراة التي جمعت نادي الترجي الرياضي التونسي بالنادي البنزرتي، في الجولة الختامية للدوري التونسي مساء أمس، والتي انتهت بفوز البنزرتي بنتيجة 2-1.

وبذلك أصبحت درصاف القنواطي أول حكمة عربية وإفريقية تدير مباراة كرة قدم في دوريات الدرجة الأولى.

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وكانت لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم قد عينت درصاف القنواطي لإدارة المباراة، لتأكيد ثقة اللجنة والإدارة الوطنية للتحكيم في هذه الحكمة وفي التحكيم النسائي التونسي بشكل عام، وتماشياً مع توجه المكتب الجامعي في دعم وتطوير كرة القدم النسائية ومن ذلك الحكمات والحكمات المساعدات، وهو ما تم ذكره في بيان على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم.

وتعد درصاف القنواطي أول حكمة تونسية تدير مباراة للرجال، وكان ذلك في مايو 2017، في مواجهة لحساب الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية، والتي جمعت آنذاك بين الملعب التونسي وجمعية جربة.

ودرصاف القنواطي لها سجل حافل كحكمة ميدان لمباريات هامة في كرة القدم للسيدات في القارّة الإفريقيّة، فقد أدارت في العاصمة المغربيّة الرّباط يوم 15 فبراير 2018 مباراة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم في صنف الصغريات بين المغرب وجنوب إفريقيا.





وسبق أن عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكمة الدولية التونسية، درصاف القنواطي، لإدارة مباراة في كرة القدم للسيدات بين ليبيا وسيراليون لحساب الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم للوسطيّات، وأدارت مباريات أخرى كثيرة في تونس وخارجها.

وفي وقت سابق قالت الحكمة التونسية درصاف القنواطي إن حلمها أن تدير يومًا مباراة الدّربي للرجال في تونس، وهي تجمع بين قطبي العاصمة تونس في كرة القدم: نادي الترجي الرياضي والنادي الإفريقي.