صورة أكبر طائرة في العالم.. وهذا سعرها لمن يشتري

حددت شركة "فولكان" الأميركية مبلغ 400 مليون دولار ثمنا لطائرة "ستراتولاونتش" أكبر طائرة في العالم، بعد أن حلقت مرة واحدة فقط، استقرت بعدها في مطار بولاية كاليفورنيا.

وطرحت الشركة، وهي مجموعة شركات استثمار تعود للملياردير الراحل بول ألين، الطائرة للبيع، على أن يشمل السعر ملكية الطائرة، والملكية الفكرية لها، بالإضافة إلى مرافقها.

وتعد هذه الطائرة الأكبر في العالم من حيث طول جناحيها، إذ تساوي المسافة بين طرفي جناحيها طول ملعب كرة قدم تقريبا، ويبلغ طول الطائرة 79 مترا، وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة.

وحلقت الطائرة "ستراتولاونتش" لمرة أولى وأخيرة لأكثر من ساعتين، قبل أن تهبط بنجاح في أبريل/نيسان الماضي بعد حوالي 8 سنوات من التطوير.

وفي المرحلة التجريبية حلقت "ستراتولاونتش" فوق صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا على ارتفاع بلغ 17 ألف قدم.