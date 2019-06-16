7 عمال دخلوا خزانا للصرف الصحي.. وخرجوا جثثاً

لقي سبعة عمال حتفهم أثناء تنظيفهم خزاناً للصرف الصحي في فندق في غرب الهند بدون تجهيزات للسلامة، بحسب ما ذكرت الشرطة السبت.

واتهم صاحب الفندق بالتسبب في وفاة هؤلاء العمال، بسبب الإهمال الذي أدى إلى وقوع هذه الحادثة مساء الجمعة في منطقة فادودارا في ولاية غوجارات، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة.

وكان أربعة بين القتلى عمالا استدعوا لتنظيف خزان الصرف الصحي في الفندق، في حين كان ثلاثة آخرون من موظفي الفندق الذين أتوا لتقديم المساعدة.

ويعمل مئات الآلاف من الهنود معظمهم من الطبقات الفقيرة "كعمال تنظيف يدوي" يقضي عملهم بتنظيف أنابيب وخزانات الصرف الصحي بلا أي معدات سلامة أو أقنعة.

خرجوا جثثاً

وقال المسعف نيكونج أزاد الذي قاد عمليات الإنقاذ "في البداية، دخل شخص واحد إلى الخزان، لكن عندما لم يخرج ولم يستجب للنداءات دخل ثلاثة عمال لمساعدته". وأضاف أنه عندما لم يخرج الأربعة بعد مرور بعض الوقت، دخل ثلاثة موظفين في الفندق إلى الخزان، حيث لقوا حتفهم أيضا.

وقال "لقد أخرجت جثثهم وأرسلت إلى التشريح".

وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن وفيات ناجمة عن الاختناق في مجاري الصرف الصحي المليئة بالغازات الضارة في أنحاء البلاد.

ولا تتوفر أرقام رسمية في هذا الصدد، لكن دراسات مستقلة تفيد أن عدد الذين يلقون حتفهم خلال قيامهم بأعمال مماثلة يبلغ 1370 سنويا.

وقد أصدر المشرعون في الهند العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من هذه الحوادث، وكان آخرها في العام 2013.