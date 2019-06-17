الأطباء في الهند يضربون عن العمل ويطالبون بزيادة الرواتب

بدأ مئات آلاف الأطباء في الهند إضرابا في أنحاء البلاد للمطالبة بتحسين أوضاع العمل، ورفع الأطباء المحتجون لافتات نددوا من خلالها بالأجور الزهيدة التي يحصلون عليها، وكذلك طول ساعات العمل مقارنة بنظرائهم الأجانب، فضلا عن الهجمات التي تنال بعضهم من المرضى.

وقالت الرابطة الطبية الهندية، التي تمثل أكثر من 800 ألف طبيب وطبيب مبتدئ، بالإضافة إلى طلاب الطب وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، إن جميع أفرادها تقريبا، باستثناء من يقدمون خدمات الطوارئ، انضموا للاحتجاجات.

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وبحسب ما نقلت "رويترز" عن الدكتور آر بي آسوكان، السكرتير العام الفخري للرابطة، فإن "الجماعة الطبية كلها في إضراب". وكشف آسوكان أن الطبيب في العيادة الخارجية يكشف على أكثر من 100 مريض يوميا في العادة، وإنه على الرغم من تخرج عشرات الآلاف من الأطباء سنويا فإن كثيرا منهم بلا عمل. ووصف "عبء العمل على الأطباء بغير الإنساني"، كاشفا أن الحكومة لا توظف ما يكفي من الأطباء، على حد قوله.

وطالبت الرابطة الطبية الهندية بالإضافة إلى زيادة رواتب العاملين في القطاع الطبي، بفرض عقوبات مشددة على من يهاجمون الأطباء.

يذكر أن هذا الإضراب يأتي بعد هجوم على كلية للطب في ولاية البنغال الغربية الأسبوع الماضي، وإصابة ثلاثة أطباء مبتدئين بجروح خطيرة بعد نزاع مع أسرة توفي قريب لها.