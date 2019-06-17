دنماركي رئيساً لبلدية مدينة كبيرة في ألمانيا

أصبح رجل الأعمال الدنماركي، كلاوس روهي مادسن، الأحد، أول أجنبي ينتخب رئيساً لبلدية مدينة كبيرة في ألمانيا بعد فوزه في الانتخابات البلدية في روستوك (شمالاً).

وحصل مادسن المستقل على 57% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات، وفاز بذلك على منافسه شتيفن بوكهان من "حزب اليسار" الذي حصد 43% من الأصوات.

وولد كلاوس روهي مادسن (46 عاماً) في كوبنهاغن ويعيش في ألمانيا منذ 1992. وقد استقر منذ نحو 20 عاماً في روستوك الواقعة على بحر البلطيق. لكنه لم يحصل أبداً على جواز سفر ألماني.

وترأس مادسن غرفة التجارة المحلية لست سنوات، وخاض حملة وعد خلالها باتباع سياسة "براغماتية" وباتخاذ مواقف صارمة في قضايا البيئة.

كما أعلن مادسن أنه سيعهد إلى زوجته إدارة خمسة محلات لبيع المفروشات يملكها.