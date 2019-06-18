إحداها عربية.. 9 دول "سترفع" سكان العالم لـ11 ملياراً

أعلنت الأمم المتحدة أن سكان العالم يزدادون كبراً وعدداً بوتيرة بطيئة، ولكن ما زال من المتوقع أن يرتفع العدد من 7.7 مليار نسمة حاليا إلى 9.7 مليار عام 2050.

وذكر قسم السكان التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقرير، الاثنين، أن عدد سكان العالم قد يصل إلى ذروة ما يقرب من 11 ملياراً في نهاية القرن.

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن تسعة بلدان ستكون مسؤولة عن أكثر من نصف النمو السكاني المتوقع من الآن وحتى عام 2050.

وبترتيب تنازلي للزيادة المتوقعة فهذه الدول هي: الهند ونيجيريا وباكستان والكونغو وإثيوبيا وتنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد التقرير أن سكان العالم يكبرون سناً بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض مستويات الخصوبة.