شجرة معمرة تتوسط مبنى في الهند

نجحت عائلة هندية في إيصال رسالة بإمكانية البناء في وسط الطبيعة من دون تدمير أي شيء. فعائلة كيشارواني، عندما قررت أن توسع مكان إقامتها، وجدت حلا للتعامل مع شجرة تين عملاقة قديمة موجودة في الحديقة، وارتأت بناء المبنى حولها.

واليوم، يمثل الجذع الضخم للشجرة التي يبلغ عمرها 150 عاما الميزة الأساسية لمكان سكنهم، إذ ما زالت تنمو وسط المبنى الواقع في مدينة جابالبور.

وأوضح يوغيش كيشارواني أن والده بنى المنزل في العام 1994 بمساعدة صديق مهندس، وقال: "نحن نعشق الطبيعة، وأصر والدي على المحافظة على الشجرة وعدم قطعها". ولفت إلى أن الشجرة تبلغ من العمر نحو 150 عاما، "وكان من السهل قطعها لكن من الصعب أن تنمو مثلها".

وتعتبر شجرة التين المعروفة بـ"بيبال" في الهند مقدسة بالنسبة لكثيرين يعتبرون أن قطعها نذير شؤم.

ويعد المبنى المؤلف من أربعة طوابق معلما محليا بسبب واجهته الفريدة. وتثير الأغصان الوارفة الخارجة من النوافذ، فضول المارة.

وتابع كيشارواني "عندما شيد البناء، كان يأتي إلى هنا طلاب الهندسة لمحاولة فهم هذا التصميم الفريد". ولفت إلى أن الشجرة لم تسبب أي مشاكل عملية لعائلة. وقال "نحن لا نتنبه لوجود الشجرة، لأنها لا تعترض طريقنا، فهي تقف هناك بصمت".