فيديو.. الحرارة أم المرض وراء ظهور ميركل "المهزوز"؟

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المستشارية الاتحادية الألمانية في برلين، ولفتت أنظار العامة ووسائل الإعلام إليها، فالمرأة الحديدية التي تقود أقوى اقتصاد في أوروبا بدت مرهقة وغير مستقرة.

ورصدت وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية اهتزاز جسد المستشارة الألمانية بينما تحاول احتواء الموقف بزمّ شفتيها، وذلك أثناء وقوفها والرئيس الأوكراني خارج مقر المستشارية أثناء عزف فرقة عسكرية النشيدين الوطنيين للبلدين.

موضوع يهمك أكّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس أنّها لن تتولّى بعد مغادرتها المستشارية بحلول 2021 أيّ منصب سياسي، لا في... ميركل: بعد انتهاء ولايتي لن أتولى أيّ منصب سياسي العرب و العالم

واستطاعت تدارك الأمر بعد انتهاء العزف، حيث سارت ميركل بسرعة على طول السجادة الحمراء مع زيلينسكي إلى مبنى المستشارية، كما توقفت لتحية الفرقة العسكرية.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، قالت ميركل التي ستبلغ من العمر 65 عاما الشهر المقبل، إنها والرئيس الأوكراني ناقشا القضايا الثنائية واتفاق مينسك للسلام، لكنها لم تذكر أي شيء عن الحادث، كما أنه من غير المعروف إذا ما كانت المستشارة الألمانية تعاني من مشكلات صحية أم لا.