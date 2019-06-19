حادث يورط دوقي كامبريدج ويليام وكيت !

صدمت دراجة نارية كانت ضمن موكب يقل دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كايت، امرأة في الـ 83 من عمرها، نقلت إلى المستشفى وحالتها حرجة.

وكشف قصر كنسينغتون في لندن أن الأميرين "قلقان للغاية وحزينان"، وأنهما اتصلا بالسيدة أيرين مايور للاطمئنان عليها.

ووفقا للقصر، فإن صاحبي السمو الملكي أرسلا أطيب التمنيات إلى السيدة مايور وعائلتها وسيظلان على اتصال بهم خلال مراحل تعافيها.





وسائل إعلام بريطانية كشفت أن الزوجين أرسلا الزهور إلى المرأة التي تقول صحيفة "ذي صن" إنها أصيبت بكسر في الحوض،

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ووفقا لما ذكره شاهد عيان للصحيفة، فإن السائق كان يسير على الجانب الخاطئ من الطريق، وأنه صعق بعد صدمه السيدة المسنة.

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني اصطدمت سيارة يقودها الأمير فيليب، جد الأمير وليام وزوج الملكة إليزابيث الثانية، بسيارة أخرى في حادث سير أصيبت خلاله امرأتان.