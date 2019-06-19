شاهد أنجيلا ميركل تهتز وترتجف بجانب الرئيس الأوكراني

أمر غريب حدث للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عند استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة برلين أمس الثلاثاء، وبالذات عند عزف موسيقى ترحيب وطنية، بحسب ما نرى في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجدها تهتز وترتجف بطريقة لم تتمكن معها من التحكم بما اعتراها ولاحظه زيلينسكي، إلا أنه لم يلتفت ليرى ما يحدث من رعشات شرحت ميركل أسبابها خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته فيما بعد.

قالت في المؤتمر: "أنا بصحة جيدة جداً (..) تناولت 3 أكواب من المياه بعد الذي حدث، فقد كنت في حاجة إلى ذلك، وأشعر الآن أني بخير تماماً" في إشارة من البالغة 65 سنة، إلى أنها تعرضت لجفاف أثناء حفل الاستقبال ووقوفها مع ضيفها أمام حرس الشرف، حيث شهدت برلين درجات حرارة مرتفعة، بلغت 30 مئوية، فظهرت على "المرأة الحديدية" كما يلقبها الألمان، علامات التعب عند لقائها بالضيف ووقوفها إلى جانبه على السجادة الحمراء، خارج مكتب المستشارية.



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وانعكس ما حدث لميركل على وسائل الإعلام المحلية، كما على الألمان الذين مضوا إلى مواقع التواصل متسائلين عن سبب ما اعتراها، باعتبارها تقود أقوى اقتصاد في أوروبا، مع أنها استطاعت تدارك الأمر بعد انتهاء العزف، حيث سارت بسرعة على طول السجادة الحمراء مع زيلينسكي إلى مبنى المستشارية، كما توقفت لتحية الفرقة العسكرية، إلا أن صورا لها تبادلتها المواقع الإخبارية أظهرت وراءها صفاً من المسؤولين بدوا أيضاً قلقين.