شاهد حكم المباراة يلغي 3 أهداف للبرازيل ضد فنزويلا

أمر نادر تقريبا في عالم كرة القدم، حدث في مباراة جرت فجر الأربعاء بالتوقيت السعودي، بين البرازيل وفنزويلا، وكانت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأسCopa America بالبرازيل، وتابعتها "العربية.نت" في بث مباشر من لندن، وفيها سجل المنتخب البرازيلي 3 أهداف في مرمى الفنزويلي، إلا أن حكم المباراة، التشيليّ Julio Bascuñan البالغ 41 سنة، ألغاها واحدا بعد الآخر.

الهدف الأولى تم تسجيله في الدقيقة 38 وألغاه الحكم بسبب مخالفة على مهاجم البرازيل لصالح مدافع فنزويلا. أما الثاني، فسجله البرازيلي في الدقيقة 60 من المباراة ، إلا أن الحكم طلب تدخل التقنية المعروفة بأحرف VAR اختصارا لاسمها الطويل، أو حكم الفيديو المساعد، حيث يراجع اللقطة عبر الفيديو، ولما فعل قرر إلغاء الهدف بسبب تسلل اللاعب البرازيلي فيرمينو، لتعود المباراة سلبية من جديد.

ثم عاد وألغى هدفا ثالثا سجله المنتخب البرازيلي في الدقيقة 88 بعد الاستعانة أيضا بتقنية حكم الفيديو المساعد، فانتهت المباراة التي جرت على ملعب Fonte Nova بمدينة "سلفادور" عاصمة ولاية Bahia في الشمال البرازيلي، بتعادل سلبي لم يكن أحد يتوقعه، لأن منتخب البرازيل كان المسيطر في الشوطين على المباراة بالكامل، إلا أن الفنزويلي لجأ إلى أسلوب اللعب الضيق، ولم يسمح لخصمه بالوصول إلى مرماه والتسجيل.