شاهد.. أخطبوط ضخم يحاول إغراق غطاس

تعرض غواص في بحر اليابان لهجوم مباغت من أخطبوط ضخم، حاول سحبه إلى أعماق البحار، بعدما لف أذرعه الطويلة على قسم كبير من جسده.

ووقع الحادث غرب المحيط الهادئ، عندما كان الغطاس وصديقه يمارسان هواية الغطس، وتمكن الأخير من تصوير الحادثة.

وتظهر مشاهد الفيديو التفاف أذرع الأخطبوط حول الغواص، الذي كان يحاول التخلص منه بشتى الطرق، لكن الأخطبوط استمر بالتشبث بساقه.

وبعد فترة وجيزة تمكن الغواص من الإفلات من الأخطبوط، الذي اختبأ بعدها بين حجارة القاع.

يذكر أن الأخطبوط يعيش في جميع البحار والمحيطات المدارية وشبه المدارية، بما في ذلك ساحل المحيط الهادئ الأميركي، وقبالة سواحل كولومبيا البريطانية وألاسكا وروسيا واليابان وشبه الجزيرة الكورية.