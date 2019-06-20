استمع.. حوت يغني وعلماء يسجلون الصوت للمرة الأولى

للمرة الأولى، سجل علماء من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، غناءً لحوت نادر، مستخدمين مسجلات صوتية لالتقاط نداءات نمطية من ذكور الحيتان من نوع الحقة شمال المحيط الهادئ.

وكشفت جيسيكا كرينس، عالمة الأحياء البحرية بمصايد الأسماك في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أن هذه التسجيلات ترصد للمرة الأولى حيتان الحقة وهي تصدر أصواتا ذات أنماط تشكل أغنية، على حد وصفها.

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وتصدر حيتان الحقة أصواتا توصف بأنها نداءات سريعة وصيحات استغاثة وصرخات وتغريدات، وتكشف عالمة الأحياء أن الذكر قد يضع الأصوات في أنماط غنائية في محاولة منه لجذب أنثى.

وعلى مدى 8 سنوات، اكتشف الباحثون 4 أغنيات مميزة في 5 مواقع في جنوب شرق بحر بيرنغ في المحيط الهادي، حيث تم تسجيل غناء للحوت الأحدب والقطبي والحيتان الأخرى، كما تم تسجيل حيتان الحقة وهي تصدر أصواتا فردية.