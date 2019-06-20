سنجاب أميركي يخرج عن المألوف.. ويتعاطى المخدرات

اكتشفت شرطة آلاباما في جنوب الولايات المتحدة خلال تفتيش شقة في إطار عملية مخدرات، شيئاً خارجاً عن المألوف، هو سنجاب يتعاطى الميثامفيتامين.

وذكرت صحيفة "نيوز كورير" المحلية، نقلاً عن مكتب شريف منطقة لايمستون قوله، إن صاحب الشقة أراد أن يكون "السنجاب الهجومي" الموضوع في قفص عدوانياً بما يكفي فقدم له الميثامفيتامين المخصص للحيوانات. وضبظت في الشقة مخدرات وذخائر خلال عملية التفتيش.

وتمنع قوانين آلاباما حيازة الحيوانات البرية. فأطلق السنجاب في الطبيعة بناء على نصائح خبراء هيئة حماية الطبيعة.

وأكد مكتب الشريف عبر فيسبوك أن السنجاب فر من دون أن يهاجم عناصر الشرطة الذين أفرجوا عنه.