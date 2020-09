عمل تاجراً وجزاراً وأضحى رمزاً لأميركا.. فمن هو العم سام؟

يعتبر "العم سام" (Uncle Sam) رمزاً ولقباً شعبيا يطلق على الولايات المتحدة الأميركية، يرتبط هذا اللقب بصورة الرجل العجوز ذي الشعر واللحية البيضاء والقبعة الطويلة ذات النجوم والسترة الزرقاء والسروال الطويل المخطط بالأبيض والأحمر.

وقد اقتبست صورة العم سام أساساً من شخصية الأخ جوناثان (Brother Jonathan) الذي كان تجسيداً وشعاراً وطنياً لمنطقة نيو إنجلاند ورمزاً للأميركيين في وقت ما.

وبحسب أغلب القصص الأميركية، يعود تاريخ ظهور تسمية العم سام لفترة الحرب الأميركية البريطانية سنة 1812 حيث يرتبط اسم رمز الولايات المتحدة الأميركية بشخصية الجزار والتاجر صموئيل ويلسن (Samuel Wilson) المعروف بالعم صموئيل ويلسن والمقيم بمدينة تروي (Troy) بولاية نيويورك.

فأثناء فترة الحرب، زوّد الأخير القوات الأميركية ببراميل مليئة بلحم البقر ختم عليها الأحرف "U.S" في إشارة منه للأحرف الأولى من عبارتي United States (الولايات المتحدة) لتأكيد ملكية تلك البراميل للسلطات الأميركية.

ومع استلامهم براميل اللحم، استغل الجنود الأميركيون وجود عبارة U.S عليها للإشارة للجزار والتاجر صموئيل ويلسن بدلاً من الولايات المتحدة، كما أقدموا على تلقيب هذا الرجل بالعم سام لتظهر بذلك هذه الشخصية التي سرعان ما تحولت لرمز الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تناقلت الصحف المحلية هذه القصة.

وقد جاء أول ظهور لهذه القصة سنة 1830، حيث كانت صحيفة the New York Gazette سبّاقة في نقل أطوار واقعة براميل لحم العم سام.

وحسم رسامو الكاريكاتير عملية الترويج لهذه الشخصية فما بين عامي 1830 و1861، استخدم رسامو الكاريكاتير شخصيتي الأخ جوناثان والعم سام للإشارة للولايات المتحدة الأميركية.

فضلاً عن ذلك، لعب رسّاما الكاريكاتير البريطانيان جون ليش (John Leech) وجون تينيل (John Tenniel) اللذان عملا لصالح مجلة بانش دورا هاما في رسم ملامح الشخصية المتعارف عليها للعم سام، فقدماه كرجل نحيف ذي لحية بيضاء وقبعة طويلة وسروال مخطط.

وخلال سبعينيات القرن التاسع عشر، قدّم رسام الكاريكاتير الأميركي ذو الأصول الألمانية توماس ناست (Thomas Nast)، الذي روّج كثيرا لشخصية بابا نويل الحديثة، أول كاريكاتير سياسي جسّد العم سام بشكله الحالي، كما قدّم أيضا رمز الفيل للإشارة للحزب الجمهوري.

في الأثناء، قدّم الرسام الأميركي جيمس مونتغومري فلاغ (James Montgomery Flagg) أشهر رسم للعم سام فصوّره مرتديا قبعته الطويلة وسترته الزرقاء ومشيراً بإصبعه للمشاهد.

وخلال الحرب العالمية الأولى، استخدم هذا الرسم بعد أن أضيفت إليه عبارة I Want You For The U.S. Army كملصق دعائي لانتداب الشباب إلى الجيش.

خلال شهر أيلول/سبتمبر 1961، صنّف الكونغرس الأميركي الجزار والتاجر صموئيل ويلسن شخصية اقتبس منها رمز البلاد.

بعدها، فارق صموئيل ويلسن الحياة سنة 1854 عن عمر يناهز 88 عاما ليدفن إلى جوار زوجته بيتسي مان (Betsey Mann) بمقبرة مدينة تروي والتي أطلقت على نفسها لاحقا لقب مدينة "العم سام".