شاهد.. سائق يعتدي على كفيف

لم تشفع له إعاقته، فعندما حاول ضرير أن يعبر الطريق في أحد شوارع باريس رفض سائق تاكسي أن يعطيه أولوية المرور، ولم يكتف بذلك بل اعتدى عليه جسديا، في حادثة وثقت بتسجيل مصور حقق انتشارا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دفع بالقضاء الفرنسي، الجمعة، إلى إعطاء أوامر بمحاكمته.

وأوضحت النيابة العامة في باريس، أن السائق سيمثل في تموز المقبل أمام القضاء، خصوصا بتهمة "تعنيف شخص ضعيف، ما أدى إلى عجز كامل عن ممارسة العمل لفترة تقل عن 8 أيام، ورفض إعطاء أولوية المرور لشخص من المارة".

ويظهر تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت سيارة سوداء ترفض إعطاء أولوية المرور لشخص كفيف يحاول العبور مع مرافق له على طريق في باريس، وتقترب منه بصورة خطيرة، عندها وجه المرافق ضربة على سطح السيارة فتوقف صاحبها وترجّل منها، ثم اعتدى على المرافق جسديا ولفظيا.

كما تعرض للرجل الكفيف. وحاول شاهد التدخل وكذلك امرأة كانت موجودة في السيارة. وعندما أعلن الشاهد عزمه الاتصال بالشرطة، عاد الرجل والمرأة إلى المركبة وتركا المكان.