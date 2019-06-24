انهيار الاتصالات في هولندا..الشرطة والطوارئ خارج الخدمة

شهدت مناطق كثيرة في #هولندا، الاثنين، انقطاعا واسع النطاق في خدمات الاتصالات، مما شل أجهزة الطوارئ وأعاق الوصول إلى الشرطة وأجهزة الحكومة الأخرى. ولم يتضح بعد سبب العطل.

وبدأ الانقطاع في شبكة شركة #الاتصالات الوطنية (رويال كيه.بي.إن)، التي تستخدمها أيضا شركات أخرى تقدم خدمات في مجال الاتصالات.

وتم إبلاغ الأشخاص الذين لديهم حالات طبية أو غيرها من حالات الطوارئ، على تويتر، بأن يتوجهوا مباشرة إلى المستشفيات أو إدارات الإطفاء أو مراكز الشرطة المحلية.

وتسبب العطل في توقف خطوط الهاتف الرئيسية للشرطة وأجهزة الطوارئ.

وأبلغت متحدثة باسم الشرطة هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية بأن كل أفراد الشرطة العاملين يجري إرسالهم في دوريات.

وقالت "كيه.بي.إن إن" انقطاع الشبكة يؤثر على خدماتها لخطوط الهاتف المحمول والخطوط الثابتة، مؤكدة تقارير سابقة بحدوث عطل.

وأضافت في بيان مقتضب: "يؤثر عطل في الهاتف في أنحاء البلاد على خدمات الخطوط الثابتة والمحمولة... العمل جار على حل (المشكلة)".