شاهد لاعبة كرة إفريقية تبصق على إنجليزية في كأس العالم

ظهر فيديو لواحدة من اللحظات البائسة في مباراة جرت الأحد، بين منتخب الكاميرون للإناث بكرة القدم ونظيره الإنجليزي، في الدور 16 من كأس العالم 2019 للسيدات، المنتظم من 7 يونيو إلى 7 يوليو بفرنسا، وانتهت بفوز الإنجليزي 3-0 على خصمه، وبالخسارة ودعت الكاميرون المونديال المتنافس فيه 24 منتخباً من 6 قارات، فيما بلغ منتخب إنجلترا الدور ربع النهائي، وفيه سيلعب مباراة مهمة الخميس المقبل مع النرويجي الذي وصل إلى الدور نفسه بعد أن تخطى الأسترالي بركلات ترجيح السبت، وفقاً لما بثت الوكالات.

والفيديو المرفق، هو للاعبة الكاميرون Augustine Ejangue البالغة 30 سنة، وفيه نراها بعد الدقيقة 12 من المباراة التي جرت في مدينة Valenciennes بالشمال الفرنسي، وتابعتها "العربية.نت" في بث مباشر، تقذف لاعبة الهجوم الإنجليزية Toni Duggan ببصقة مهينة، استعانت بضم شفتيها لترشها عليها رشاً، كأنها من "بخاخ" نفاث، فوقعت غزيرة على ذراعها، وظهرت بوضوح في صور أخرى، منها واحدة تنظر رأتها حكم المباراة التي لم تتخذ في حق الباصقة أي إجراء على الملعب، ولو بطاقة صفراء على الأقل.

لكنهم صبروا حتى انتهاء المباراة

السبب فيما أقدمت عليه الكاميرونية، أن حكم المباراة أعطت ضربة حرة غير مباشرة لمنتخب إنجلترا المعروفة لاعباته بلقب Lionesses أو اللبوات، فغضبت "أوغوستين" وأقبلت من خلف "دوغان" البالغة 27 سنة، وتفّت عليها تشفياً، لأنها وجدت قرار الحكم جائراً، ثم راحت تنفي في الملعب أن تكون فعلت ذلك مع المبصوق عليها، إلا أن الفيديو وحده كان أكبر دليل.

وأبدى معظم من كانوا على المدرجات غضبهم بصيحات أطلقوها، لكنهم صبروا حتى انتهاء المباراة التي لو كانت نتيجتها في غير صالح "اللبوات" لربما شهد الملعب عنفاً من آلاف المشجعين الإنجليز، نساء ورجالاً، بحسب ما استنتجت "العربية.نت" من مطالعتها لخبر ما حدث في وسائل إعلام بريطانية وأجنبية، وبعضها طالب FIFA بإنزال العقاب الضروري على اللاعبة المتعدية.