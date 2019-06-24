7 أحكام بالسجن المؤبد لضابط قبرصي ارتكب سلسلة جرائم قتل

صدرت بحق ضابط في الجيش القبرصي 7 أحكام بالسجن المؤبد في نيقوسيا، الاثنين، بعد اعترافه بقتل خمس نساء وطفلتين، في سلسلة من الجرائم أحدثت صدمة في الجزيرة المتوسطية.

وفي الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، قال القضاة الثلاثة في محكمة الجنايات في نيقوسيا، إن نيكوس ميتاكساس (35 عاما) "شنّ حملة لقتل نساء مسالمات".

وكان ميتكساس أوقف في 18 نيسان/أبريل، واعترف أنه قتل أربع فلبينيات، بينهن أم وطفلتها، إضافة إلى رومانية وابنتها، وامرأة قد تكون نيبالية.

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ووصفت وسائل الإعلام القبرصية ما قام به، بـ"أول سلسلة جرائم" في تاريخ قبرص.

وأحدثت جرائم القتل هذه صدمة في قبرص، فيما اتهمت الشرطة بعدم القيام بعمليات تحقيق جدية منذ إعلان اختفاء أولى الضحايا، قبل حوالي ثلاث سنوات.

وأدت الضجة التي أثارتها هذه الجرائم الى إقالة قائد الشرطة واستقالة وزير العدل.