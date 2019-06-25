سباق تزلج شهير بات مستحيلاً بسبب الاحترار.. فتحول لتحدي سباحة

المصدر: لاهاي – فرانس برس

أكمل هولندي سباحة سباقا شهيرا للتزلج على الجليد في هولندا لم ينظم منذ عقدين بسبب التغير المناخي.

وبدلا من اجتياز مسافة 195 كيلومترا على مزلاجين في إطار سباق "دورة المدن الـ11"، اجتاز السباح المحترف السابق مارتن فان دي فيدين المسافة منذ بعد ظهر الجمعة سباحة في مياه القنوات العكرة مع فترات استراحة قصيرة.

وتهدف هذه المحاولة إلى جمع المال لأبحاث السرطان، واستطاع هذا السباح جمع 3.9 ملايين دولار.

وهذه المرة الثانية التي يحاول فيها مارتن اجتياز هذا السباق، إذ كان له محاولة فاشلة العام الماضي.

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وقال مارتن فان دير ويدين (38 عاما) عن هذه التجربة: "استغرق الأمر وقتا طويلا لكنه كان مميزا وجميلا".

وقد شخصت إصابته بسرطان في العام 2000 لكنه تغلب على اللوكيميا وفاز في 2008 بميدالية ذهبية في أولمبياد بكين في سباق 10 آلاف متر سباحة حرة.

وكان هذا السباق للتزلج على الجليد شهيرا جدا في هولندا ويستقطب سنويا مئات آلاف المتفرجين.

لكن السباق لا يقام منذ سنوات عدة بسبب الاحترار المناخي. وتعود آخر نسخة منه إلى العام 1997 عندما كان الجليد لا يزال سميكا كفاية لتحمل وزن المتزحلقين.

وكان إنهاء هذا السباق يعتبر إنجازا كبيرا بحيث يسمح للجنود الهولنديين وضع ميدالية السباق على بزتهم العسكرية.