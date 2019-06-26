نجت من السرقة..فوقعت بفخ النصب

نجح شرطيون مزيّفون في سرقة 3.6 مليون فرنك سويسري (3.7 مليون دولار تقريبا) من امرأة تعيش في زيوريخ، بعد أو أوهموها أن نصّابين يسعون لسرقة أموالها بالتواطؤ مع موظفين في المصرف.

وامتدّت عملية النصب هذه على أشهر عدّة، بحسب ما نقلت وكالة "أيه تي إس" عن شرطة كانتون زيوريخ (شمال سويسرا).

وجرى الاتصال الأول في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما قصدت امرأة، عرّفت عن نفسها على أنها من جهاز الشرطة، الضحية لتبلغها بأن الشرطة تحقّق في شبكة من النصّابين استهدفوا المصرف الذي تودع فيه أموالها بتواطؤ بعض الموظفين في المؤسسة، وبأن حسابها المصرفي معرّض للخطر.

وظلّت الضحية تتلقّى طوال أشهر اتصالات يومية من النصّابين الذين طلبوا منها إبقاء هذه المعلومات سرية كي لا تقوّض التحقيق. وطلبوا منها أن تجري تحويلات مالية منتظمة عبر الإنترنت للحفاظ على مدّخراتها.

وأوضحت الشرطة التي فتحت تحقيقاً في هذه الحادثة أن الضحية خسرت على مرّ الأشهر ما مجموعه 3,6 مليون فرنك سويسري.