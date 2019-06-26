42 رسالة غرام بين شارل ازنافور وشابة ساحرة معروضة للبيع

يقدّم مزاد يقام الجمعة في فرنسا مراسلات غرامية تبادلها المغني الشهير شارل أزنافور بين 1958 و1964 مع شابة كان مغرما بها، تشمل رسائل وبطاقات بريدية وبرقيات، بحسب ما أعلنت دار المزادات الباريسية "كورنيت دو سانت سير".

وتتضمن هذه المجموعة إرساليات من البندقية وأثينا وريو دي جانيرو وموسكو ومونتريال وروما ونيويورك وإسطنبول. وتشمل 42 رسالة و9 بطاقات بريدية، فضلاً عن عدد من البرقيات، وهي تشكّل 118 صفحة مكتوبة باليد ويقدّر سعرها بـ 30 إلى 40 ألف يورو.

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وقال الخبير أوليفييه ديفير إنها "مجموعة من الرسائل الغرامية الرائعة خطّها المغني الذي كان في بداية مسار الشهرة إلى شابة ساحرة الجمال. ويروي لها شارل أزنافور يومياته وجولاته وتفاصيل بسيطة ويخبرها عن مدى إرهاقه".

وهذه المراسلات متاحة للعامة للاطلاع عليها حتّى الخميس المقبل في جادة أوش في باريس.

وتقيم دار "كورنيت دو سانت سير" هذا المزاد بطلب من صاحبة هذه الرسائل كلود مايسيا التي تعرّفت على أزنافور عندما كانت في العشرين من العمر في كواليس قاعة "ألامبرا" للحفلات في باريس سنة 1958.