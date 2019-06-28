هذه وجهة الطفل الملكي آرتشي.. في أولى رحلاته

يذهب الطفل آرتشي في أولى رحلاته خارج البلاد هذا الخريف عندما يأخذه والداه الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس، في زيارة رسمية لجنوب إفريقيا.

فقد أعلن الحساب الرسمي للزوجين على إنستغرام أن "هذه ستكون أول رحلة رسمية كأسرة". يتوقع أن يكون عمر آرتشي آنذاك خمسة أشهر.

وقال قصر باكنغهام، الخميس، إن الأمير هاري وزوجته ميغان سيقومان بزيارة رسمية لجنوب إفريقيا في الخريف، كما سيستمر هاري بعدها ليزور أنغولا ومالاوي وبوتسوانا.

وأوضح حساب الزوجين على إنستغرام أنهما "يتطلعان بحق للقاء الكثيرين منكم على الأرض والاستمرار في رفع الوعي بالتأثير الكبير للمجتمعات المحلية العاملة في أنحاء الكومنولث وما وراءه". ولم يعلن الموعد المحدد للرحلة بعد.

وكان هاري وشقيقه الأمير ويليام قد سافرا في أنحاء إفريقيا، ويشارك الاثنان في جهود حماية الحياة البرية هناك. كما يشارك هاري في منظمات خيرية تساعد الأطفال في ليسوتو.