إسبانيا: احتواء حرائق هائلة وموجة الحر تشكل خطراً

أعلنت السلطات في إسبانيا أنها احتوت حرائق هائلة في إقليم كتالونيا الشمالي الشرقي.

لكنّ المسؤولين حذروا من أن الرياح ودرجات الحرارة المتوقع أن تبقى عند حوالي 40 درجة مئوية يمكن أن تعطيا الحرائق دفعة جديدة السبت.

وقال رئيس دائرة الداخلية الكتالونية، ميكيل بوخ، إن السلطات على وشك السيطرة على الحرائق في المنطقة الجبلية حيث ما زالت مشتعلة بعد 4 أيام. ووصل إلى مكان الحرائق نحو 500 إطفائي.

وأشار بوخ إلى أن 21 إطفائيا كانوا بحاجة إلى تلقي المساعدة الطبية خلال الليل.

ويعتقد مسؤولون أن حريقا اندلع في كومة من روث الدجاج في مزرعة ثم انتشر في المناطق الريفية المحيطة.

واندلعت حرائق غابات هائلة أخرى في أنحاء إسبانيا حيث تتسبب كتلة من الهواء الساخن القادمة من إفريقيا في موجة حر.