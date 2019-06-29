بعد تكرار "ارتجافها".. هذا ما قالته ميركل

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها تتفهم أسئلة الصحافيين المتعلقة بصحتها بعد حادثين هذا الشهر، حيث شوهدت وهي ترتعش في مناسبات عامة، لكنها أصرت: "أنا بخير".

وقالت ميركل يوم السبت في ختام قمة مجموعة العشرين في اليابان والتي شملت رحلة طويلة المدى ومفاوضات شاقة مع قادة العالم الآخرين: "أنا مقتنعة، تماماً كما حدث رد الفعل هذا، سوف يزول مرة أخرى".

وبدت ميركل البالغة من العمر 64 عاما غير مستقرة في عدد من المرات، وبدأت ترتجف بينما كانت تقف بجانب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير أثناء إلقائه كلمة في حفل رسمي لتعيين وزير جديد للعدل يوم الخميس. واستمرت الرجفة لدقيقتين، بحسب مصور وكالة الأنباء الألمانية الذي كان حاضرا في الحفل.

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"ميركل تلوم الحر"

وضمت ميركل ذراعيها إلى صدرها في محاولة لوقف الارتجاف. وتمكنت في النهاية من السيطرة على نفسها بعدما سارت خطوات بسيطة. وعرض عليها كوب من الماء، لكنها رفضته.

ورغم هذه الوعكة، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن ميركل لن تلغي مواعيدها يومي الخميس والجمعة. وأضاف أن "المستشارة في حال جيدة".

كما التقطت عدسات المصورين مشاهد لها وهي ترتجف الأسبوع الماضي، واقفة في الخارج في طقس حار إلى جانب الرئيس الأوكراني.

لكن الزعيمة الألمانية أكدت في حينها أنها بخير بعد أن شربت ثلاثة أكواب من الماء، والتي "احتاجتها على ما يبدو".

وعزت تلك النوبة التي أصابتها إلى الجفاف بسبب حرارة الطقس.