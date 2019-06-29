ما قصة "كوب" بوتين بقمة العشرين؟ هل يخشى الرئيس التسمم؟

هل يقلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التعرّض للتسمّم، أم أن ما حدث معه كان مجرّد نزوة لرئيس يعشق الشاي؟.

أثار بوتين الجدل حين جلب كوب الشاي الخاص به إلى مأدبة العشاء التي أقيمت مساء الجمعة، في ختام اليوم الأول من أعمال قمّة العشرين، مثيرا تساؤلات روّاد الإنترنت لدرجة استدعت رداً من الناطق باسم الكرملين.

Весь мир против нас! Все хотят отравить Путина! Но у него свой стакан с крышечкой! pic.twitter.com/hVzab7pMuC — Грани.Ру (@GraniTweet) June 28, 2019

صوّر الرئيس الروسي مساء الجمعة خلال عشاء رؤساء الدول الذي اختتم به اليوم الأول من أعمال القمّة، وهو يشرب من كوبه الخاص، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، في حين أن الزعماء حوله يستخدمون فناجين كلاسيكية.

صور على التواصل

وفي التفاصيل، أظهرت لقطات تلفزيونية الرئيس بوتين يرفع كأسه لنظيره الأميركي ترمب عن بعد، إذ كان يتوسطهما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يستضيف بلده قمّة مجموعة دول العشرين.

وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل بعض رواد الشبكات، بدرجة ما من الجدية، إن كان الرئيس الروسي يخشى التعرض للتسمّم، لكن هذه الصورة ليست الأولى من نوعها، فهذا الكوب الأبيض الذي يحمل شعار الجيش الروسي والذي استخدمه بوتين في قمّة مجموعة العشرين، يشبه إلى حدّ بعيد ذاك الذي استعمله الرئيس الروسي الأسبوع الماضي خلال حلقته السنوية "خطّ مباشر" على التلفزيون الروسي، بحسب فرانس برس.

وسرعان ما تدخّل الكرملين لإنهاء الجدل. حيث قال الناطق باسمه ديميتري بيكوف إن الرئيس "يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة".